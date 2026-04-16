Jandarmadan tonaj uygulaması: 2 araca 120 bin lira ceza kesildi

Jandarmadan tonaj uygulaması: 2 araca 120 bin lira ceza kesildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, taşıma sınırını aşan iki kamyonun işletmecisine toplamda 120 bin TL ceza kesildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araçların yük kapasitelerinin yüzde 25 fazlasını taşıdığı tespit edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşıma sınırını aşan 2 kamyon işletenine toplam 120 bin TL cezai işlem uygulandı.

Uzunköprü İlçe Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tonaj uygulamasında, kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı köy yolu üzerinde, 3. Trafik Jandarma Tim Komutanlığı ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Trafik güvenliğini sağlamak ve karayollarında oluşabilecek hasarların önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamada, seyir halindeki araçlar tek tek kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 2 yük taşıma aracının Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen azami yük sınırını aştığı tespit edildi. Söz konusu araçların, izin verilen yük kapasitesinin yüzde 25 fazlasını taşıdığı belirlenirken, bu durumun hem trafik güvenliğini tehlikeye attığı, hem de yol altyapısına zarar verebileceği vurgulandı.

Tespit edilen ihlaller doğrultusunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/1-b(e) maddesine göre araç işletenlerine toplam 120 bin TL idari para cezası uygulandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi

Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önüne geldiğinde böyle vuruldu
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu

Maymunu kovarken canından oldu
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı