Edirne'de Tartışma Kanlı Bitti: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Edirne'nin Enez ilçesinde bir tartışma sonucu İ.U. tarafından av tüfeğiyle vurulan Necati Sunar ve Erman Korkmaz yaşamını yitirdi. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bağlı Hasköy'de meydana gelen olayda, İ.U. ile Necati Sunar ve Erman Korkmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.U. traktöründe bulunan av tüfeğini alarak Sunar ve Korkmaz'a ateş etti. Necati Sunar ve Erman Korkmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sunar ve Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin cenazeleri jandarma ve nöbetçi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayın ardından evine giden İ.U. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

