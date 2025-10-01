Edirne'de Siyanür ve Baltalı Aile Dramı: Anne Hayatını Kaybetti
Edirne'nin Havsa ilçesinde ailesinin yemeklerine siyanür kattığını iddia eden O.Ç., annesine baltayla saldırdı. 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden anne, yapılan cenaze töreninin ardından defnedildi.
Edirne'de ailesine yemeklerine siyanür kattığını söyleyip evi ateşe veren şahsın baltayla yaraladığı annesi 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Edirne'nin Havsa ilçesinde ailesinin yemeklerine siyanür kattığını söyleyerek annesini baltayla, ağabeyini biber gazı ve bıçakla yaralayan, babası tarafından kızgın yağ dökülerek etkisiz hale getirilen şüpheli O.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yaralı ağabey ve baba hastanedeki tedavilerinin taburcu olurken, baltayla ağır yaralanan anne Şennur Çepkenli, 20 gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Çepkenli, Cumhuriyet Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. - EDİRNE