Edirne'de Sis Nedeniyle Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nden Edirne'ye seyir halinde olan M.T.'nin kullandığı 22 AEA 263 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu yön tabelasının direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü belirterek, sürücülere uyarılarda bulundu. - EDİRNE