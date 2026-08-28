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Edirne'de Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Edirne'de Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
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Edirne’de polis ekiplerince kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, onlarca litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Edirne'de polis ekiplerince kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, onlarca litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çavuşbey Mahallesi'nde bir adrese yönelik arama yapıldı. Aramada onlarca litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Polis ekiplerinin halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte ürünlerin ticaretine yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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