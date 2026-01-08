Haberler

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Edirne'de iki gündür etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Birçok ev ve iş yeri su altında kaldı, altyapı yetersizliği bazı bölgelerde sorun yarattı. Mahalle sakinleri zor anlar yaşarken, evlerinde maddi hasar meydana geldi.

Edirne'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Edirne'de kuvvetli yağış etkili olurken, sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yer yer su baskınları oldu. Su baskınının gerçekleştiği bir evde eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yoğun yağış nedeniyle altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde rögarlar taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Su baskını nedeniyle evlerde eşyaların zarar gördüğü tespit edildi. Evlerine su giren mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

"Buzdolabı da gardıroplar da hepsi suyun içinde"

Atatürk Mahallesi sakinlerinden Nuriye Özyörük, "Görevliler gece gelip suyu çektiler. Yoldaki rögar tıkalı olduğundan sabah yağmurda yeniden bizim evi su bastı. İki oldu yağmur yağıyor. Herhalde bütün kış yağsa biz bütün kış suyun içinde oturacağız. Eşyalarımı gördünüz. Arayan soruyor ölü var mı diye. Ben öldükten sonra anlamı yok zaten. Yapılıyorsa sağlam yapılsın. Buzdolabı da gardıroplar da hepsi suyun içinde. Benim yapacak bir şeyim yok. Suyun önünde durulacak gibi olsa kendim duracağım. Yağmur durdu su çekildi. Balçığı kaldırmaya gelen yok" ifadelerine yer verdi.

Sarı kodlu uyarının bulunduğu kentte sağanağın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - EDİRNE

