Edirne'de Polis Uygulamasında Araçlar Didik Didik Arandı
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde asayiş ve trafik denetimi yaparak araçları detaylı bir şekilde aradı. Uygulamada sürücülerin GBT sorgulamaları yapıldı ve denetimlerin devam edeceği açıklandı.
Edirne'de polis uygulamasında araçlar didik didik arandı
EDİRNE - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin bir çok noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm şubelerde görevli polislerin katılımıyla şehrin bir çok noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Önceden belirlenen noktalarda denetim alanı oluşturan ekipler, gelen araç sürücülerini tek tek durdurdu. Araçların bagajlarında detaylı arama yapan ekipler, araçlarda bulunan sürücü ve vatandaşlara GBT sorgulaması gerçekleştirdi.
Özel Harekat Polislerinin de çevre güvenliği aldığı denetimlerde, çok sayıda araç ve vatandaş kontrol edildi. Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da, denetim çalışmalarını yerinde inceledi.
Uygulama noktalarını tek tek inceleyen Karaburun, vatandaşlarla da görüşmeler gerçekleştirdi.
Denetimlerin kent genelinde devam edeceği belirtildi.