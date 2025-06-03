Edirne'de polis uygulamasında araçlar didik didik arandı

EDİRNE - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin bir çok noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm şubelerde görevli polislerin katılımıyla şehrin bir çok noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen noktalarda denetim alanı oluşturan ekipler, gelen araç sürücülerini tek tek durdurdu. Araçların bagajlarında detaylı arama yapan ekipler, araçlarda bulunan sürücü ve vatandaşlara GBT sorgulaması gerçekleştirdi.

Özel Harekat Polislerinin de çevre güvenliği aldığı denetimlerde, çok sayıda araç ve vatandaş kontrol edildi. Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da, denetim çalışmalarını yerinde inceledi.

Uygulama noktalarını tek tek inceleyen Karaburun, vatandaşlarla da görüşmeler gerçekleştirdi.

Denetimlerin kent genelinde devam edeceği belirtildi.