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Edirne'de polis, 31 yıl 5 ay 13 gün hapis cezasıyla aranan anne ve oğlu yakaladı

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Edirne'de polis, 31 yıl 5 ay 13 gün hapis cezasıyla aranan anne ve oğlu yakaladı
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Edirne'de haklarında kesinleşmiş toplam 31 yıl 5 ay 13 gün hapis cezası bulunan anne ve oğul, polisin koordineli çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından aranan şahıslar, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Edirne'de kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş toplam 31 yıl 5 ay 13 gün hapis cezası bulunan anne ve oğlu, polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 20 yıl 1 ay 7 gün ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 3 ay 22 gün olmak üzere toplam 20 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçundan 11 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yapılan incelemelerde yakalanan iki şahsın anne ve oğul olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aranan şahıslar, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Polis ekiplerinin kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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