Edirne'de Plakasız Motosiklet Kullanıcısına 47 Bin TL Ceza

Edirne'de motosikletli polis timleri, plakasız ve kasksız motosiklet kullanan sürücüye toplam 47 bin 614 TL idari para cezası uyguladı. Olay, Uzunköprü ilçesinde meydana geldi.

Edirne'de motosikletli polis timleri, plakasız ve çekme belgeli motosikletle kasksız şekilde seyir halinde olan bir sürücüyü yakalayarak toplam 47 bin 614 TL idari para cezası uyguladı.

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi Hayat Sokak'ta meydana geldi. Bölgede devriye görevinde bulunan motosikletli yunus timleri, plakasız bir motosikletin trafikte seyir ettiğini fark ederek aracı durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin çekme belgeli olduğu tespit edildi.

Motosiklet, Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne teslim edilirken sürücü hakkında işlem başlatıldı. Sürücüye, kask takmamak, çekme belgeli araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak maddelerinden toplam 47 bin 614 TL cezai işlem uygulandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
