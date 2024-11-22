Edirne'de Park Halindeki Otomobile Ateş Açıldı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki otomobile açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Husumetlilerinin bulunduğu otomobile ateş açan şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde park halinde bulunan 22 HC 116 plakalı otomobilin içerisinde husumetlilerinin olduğunu gören A.Ö., yanındaki tabanca ile otomobile ateş açtı. Kurşunlar, otomobil içerisindeki Mehmet Emin Sınır (26), D.K. ve F.D.'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet Emin Sınır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, D.K. ve F.D. ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan D.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanan A.Ö. gözaltına alındı. Mehmet Emin Sınır'ın cenazesi ise, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - EDİRNE