Edirne'de park halindeki kamyon alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Edirne'nin Sarayiçi mevkiinde park halindeki bir yük kamyonu, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Sürücü Oktay Soyar, yangına müdahale etti ancak alevler hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Edirne Merkez Sarayiçi mevkiinde park halinde bulunan bir yük kamyonu, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

22 KA 884 plakalı kamyonun kupa kısmında başlayan yangına ilk müdahaleyi kamyonun sahibi ve sürücüsü Oktay Soyar, araçta bulunan yangın tüpüyle yaptı. Ancak yangın tüpünün yetersiz kalması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alev topuna dönen kamyonun ön kısmındaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Sürücü Oktay Soyar, yaptığı açıklamada kamyonunu dinlenmek için uygun bir alana park ettiğini ve kahve içmek istediği sırada aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladığını belirtti. Kısa sürede alevlerin yükseldiğini ifade eden Soyar, yangına yangın tüpüyle müdahale ettiğini ancak başarılı olamadığını söyledi.

Yangın sonucunda kamyonun yalnızca ön kupa kısmında maddi hasar meydana geldiği, motor bölümünün zarar görmediği öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
