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Edirne'de pamuk yüklü tır kaza sonucu yandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde pamuk balyası yüklü bir tır kaza yaparak yanmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştır.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde kaza yapan pamuk balyası yüklü tır yandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü'den Edirne istikametine giden pamuk yüklü tır, Kırcasalih beldesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan tırın kasasında bulunan pamuk balyalarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden yoldan geçen vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında tırda ve kasasında maddi hasar meydana geldi. Olay yerinden geçen polis TOMA'sı da yangına müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırcasalih Uzunköprü İtfaiye Edirne 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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