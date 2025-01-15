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Edirne'de Otoyolda Kereste Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Edirne'de Otoyolda Kereste Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Edirne'den İstanbul istikametine giden kereste yüklü tır, Babaeski mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Otoyolda kereste yüklü tır yan yattı, sürücü yaralandı

EDİRNE - Edirne'den İstanbul istikametine giden tır, Babaeski mevkiinde kar yağışı sebebiyle yolun kaygan olmasından dolayı yoldan çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Yabancı plakalı kereste yüklü tır, Edirne'den İstanbul istikametine seyir halindeyken yoğun kar yağışının da etkili olduğu otobanda Babaeski mevkiinde yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, otoban trafik ve 112 ekipleri geldi. Yaralı tır sürücüsü, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma trafik ekipleri tarafından kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alınarak, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - 3.Sayfa
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