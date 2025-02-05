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Edirne'de otomobille çarpışan motosikletli yarandı

Edirne'de otomobille çarpışan motosikletli yarandı
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Edirne'de otomobille çarpışan motosikletli yaralandı.

Edirne'de otomobille çarpışan motosikletli yaralandı.

Kaza, Edirne Fatih Mahallesi Şehit Polis Memuru Hüseyin İmrağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan İ.H. idaresindeki 22 NH 949 plakalı otomobil T.H. kontrolündeki 22 ADB 143 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü T.H. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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