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Edirne'de Okul Servis Araçlarına Yoğun Denetim

Edirne'de Okul Servis Araçlarına Yoğun Denetim
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçlarına yönelik denetimlerde toplam 35 araç kontrol edildi. 3 sürücüye ceza verilirken, 316 öğrenciye trafik kuralları eğitimi verildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma timleri, il genelinde taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçlarına yönelik yoğun denetimler gerçekleştirildi.

Edirne il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan kontrollerde, toplam 35 okul servis aracı denetlendi. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine uymayan 3 sürücüye cezai işlem uygulandı. Bunun yanı sıra, eğitim ve öğretim yılında herhangi bir üzücü olayın yaşanmaması için servis araç sürücülerine ve 316 öğrenciye "Temel Trafik Kuralları" konusunda eğitimler verildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, can ve mal kaybının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması adına bu tür kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde sürdüreceğini vurguladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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