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Edirne'de Nehir Kenarında Ceset Bulundu

Edirne'de Nehir Kenarında Ceset Bulundu
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Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde, Tunca Nehri kenarında kesik ve yanıklar bulunan bir ceset bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin detaylı incelemesini yaptı ve otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Cinayet şüphelisinin tespit edilmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Edirne'de nehir kenarında vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu belirlenen ceset bulundu.

Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nden geçen Tunca Nehri'nin kenarında ceset bulundu. Cesedi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan detaylı incelemede, cesette kesi izleri ve yanıklar belirlendi. Cesedin bulunduğu alanda yakılan ateşin çevresinde ve cesette Polis Olay Yeri İnceleme Timi tarafından detaylı inceleme yapıldı. Otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi ve cinayet şüphelisinin tespit edilmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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