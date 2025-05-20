Edirne'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Edirne'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de, Mehmet Gemici Caddesi istikametine giden A.Ç. (19) yönetimindeki 22 ADM 738 plakalı motosiklet, yola çıkış yapmak isteyen Ş.N.A. (31) yönetimindeki 22 PG 444 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosiklet ile birlikte metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.Ç., ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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