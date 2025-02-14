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Edirne'de Motosiklet Sürücüsünün Kaza Anı Kamerada

Edirne'de Motosiklet Sürücüsünün Kaza Anı Kamerada
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Edirne'de sinyal vermeden şerit değiştiren bir minibüsle çarpan motosiklet sürücüsü, son anda minibüsün altına girmekten kurtuldu. Kaza anı motosiklet kamerasına yansıdı.

Edirne'de sinyal vermeden şerit değiştiren minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsünün minibüsün altına girmekten son anda kurtulduğu ve ölümle burun buruna geldiği anlar kameraya yansıdı.

Edirne merkez Atatürk Bulvarı'nda motosikletiyle seyir halinde olan Tuba Doğan, feci kaza yaşadı. Sağ şeritte ilerleyen Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait minibüsün sürücüsü sinyal vermeden sol şeride geçtiği esnada, Tuba Doğan'ın kullandığı motosiklet minibüse çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Tuba, minibüsün altına girmekten son anda kurtuldu. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı motosiklet sürücüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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