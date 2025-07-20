Edirne'de Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü, otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.
Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa