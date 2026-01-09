Otomobil ile çarpışan motosiklette kadın sürücü ile yanındaki 2 çocuk yaralandı

Edirne'de otomobil ile çarpışarak savrulan motosiklette kadın sürücü ile yanındaki 2 çocuk yaralandı.

Kaza, merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 22 NN 532 plakalı otomobil ile V.S.'nin kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen kadın sürücü V.S. ile yanındaki 2 çocuk yola savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak otomobil sürücüsü R.K.'nın ifadesine başvurdu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - EDİRNE