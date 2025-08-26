Edirne'de Motosiklet Kazası: Yaşlı Kadın Yaralandı

Edirne'de Motosiklet Kazası: Yaşlı Kadın Yaralandı
Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarptı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de motosiklet sürücüsünün yaşlı kadına çarpıştığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde M.I yönetimindeki 22 ADK 631 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın S.İ.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün yaşlı kadına çarpıştığı an güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
