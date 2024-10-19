Edirne'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi'nde Kurtuluş Caddesi istikametine giden B.K. yönetimindeki 22 AEA 156 plakalı motosiklet, İspat Sokak'a geldiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü B.K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Y.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.K. ve Y.K, ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE