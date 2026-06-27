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Motosikletlerin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı: 1 yaralı

Motosikletlerin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı: 1 yaralı
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Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir araç kamerasına yansıdı.

Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, S.K. yönetimindeki 22 ADD 499 plakalı motosiklet ile S.S. idaresindeki 22 AFA 751 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü S.K. yaralanırken, diğer sürücü S.S. kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü S.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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