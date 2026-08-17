Edirne'de motorlu narkotik polisinden uyuşturucuya karşı etkin mücadele

Edirne'de motorlu narkotik polisleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlarda sahadaki ekiplere destek sağlıyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda görev yapan motorlu narkotik polisleri, kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda sahadaki ekiplere destek sağlıyor. Motosikletli ekipler, uyuşturucu madde satan ve dağıtan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarda aktif görev alıyor. Narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim ve operasyonlarını sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı