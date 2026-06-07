Merdiven boşluğuna sıkışan kedi merdiven ve fayans kırılarak kurtarıldı
Edirne İl Halk Kütüphanesi'nde merdiven boşluğuna sıkışan hamile kedi, itfaiye ekiplerinin kırıcı makinelerle merdiven ve fayansları kırarak gerçekleştirdiği uzun uğraş sonucu kurtarıldı.
Edirne'de merdiven boşluğuna sıkışan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Kırıcı makinelerle merdiveni ve fayansları kıran ekipler, kediyi kurtardı.
Edirne İl Halk Kütüphanesi'nde bulunan hamile kedi merdiven boşluğuna sıkıştı. Edirne İtfaiyesi ekipleri kediyi kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Merdiveni ve fayansları dikkatlice kıran ekipler, hamile kediyi kurtardı. Ekiplerin hummalı çalışması kameraya yansıdı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı