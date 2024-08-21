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Edirne'de Mecidiye köyünde çıkan yangında 150 dönüm alan ve 2 baraka zarar gördü

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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde çıkan yangında 150 dönüm anız ve ormanlık alan ile 2 baraka zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarını Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da yerinde takip etti.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde çıkan yangında 150 dönüm anız ve ormanlık alan ile 2 baraka zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye köyü Babadere mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Anızlık alana sıçrayan alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopterlerinin havadan destek verdiği çalışmada, alevler evlere yaklaştığı sırada kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 150 dekar anız ve ormanlık alan ile 2 baraka zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarını Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da yerinde takip etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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