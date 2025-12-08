Haberler

Mahsur kalan kedi için yatak taşıyıp battaniye gerdiler

Mahsur kalan kedi için yatak taşıyıp battaniye gerdiler
Güncelleme:
Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın su borusunda mahsur kalan kedi için vatandaşlar, düşme ihtimaline karşı bahçeye yatak taşıyıp battaniye gererek kurtarılmasını beklediler. İtfaiye ekiplerinin kediyi kurtarmasıyla mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Edirne'de yüksekte kalan kedinin düşme ihtimaline karşı bahçeye yatak taşıyan vatandaş ayrıca dört bir koldan battaniye gerip kedinin kurtarılmasını bekledi.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın su borusunda mahsur kalan kedi mahalleliyi seferber etti. Kedinin düşme ihtimaline karşı kedilinin mahsur kaldığı borunun altına yatak taşıyan vatandaşlar, dört koldan battaniye gerip dakikalarca beklediler. Kedinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasıyla vatandaşlar derin nefes aldı. - EDİRNE

