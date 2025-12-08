Mahsur kalan kedi için yatak taşıyıp battaniye gerdiler

Edirne'de yüksekte kalan kedinin düşme ihtimaline karşı bahçeye yatak taşıyan vatandaş ayrıca dört bir koldan battaniye gerip kedinin kurtarılmasını bekledi.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın su borusunda mahsur kalan kedi mahalleliyi seferber etti. Kedinin düşme ihtimaline karşı kedilinin mahsur kaldığı borunun altına yatak taşıyan vatandaşlar, dört koldan battaniye gerip dakikalarca beklediler. Kedinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasıyla vatandaşlar derin nefes aldı. - EDİRNE