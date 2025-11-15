Haberler

Edirne'de Kum Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Edirne-Havsa yolunda kum yüklü hafriyat tırının devrilmesi sonucu sürücü sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazanın sebebi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olarak belirlendi.

Edirne'de devrilen kum yüklü hafriyat tırında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 42 ABJ 033 plakalı kum yüklü hafriyat tırı, Edirne- Havsa yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Dorsedeki kum yola saçılırken, kazanın önünde arızalanan bir araca çarpmamak için yapılan ani manevra nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Kabin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin ön camı kırarak yaptığı müdahale ile bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

