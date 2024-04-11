Edirne'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Gazihalil köyünde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazihalil köyünde meydana gelen trafik kazasında 59 ABN 137 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı Uzunköprü Devlet Hastanesine sevk etti. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE