Haberler

Edirne'de kömürlükler alevlere teslim oldu

Edirne'de kömürlükler alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kömür deposunda başlayan yangın, çevredeki kömürlüklere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edirne'de bir kömür deposunda başlayan ve çevredeki kömürlüklere sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir kömür deposunda başlayıp çevredeki kömürlüklere sıçrayan yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, depolarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış

Trump'ın sağ koluyla görüşmeye damga vuran "Türkiye" detayı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Oosterwolde'nin talipleri artıyor

Oosterwolde kapış kapış! Sürpriz bir talip daha
4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da

Süper Lig devinde 4.5 yıllık imza atıldı