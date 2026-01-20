Edirne'de kömürlükler alevlere teslim oldu
Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir kömür deposunda başlayıp çevredeki kömürlüklere sıçrayan yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, depolarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa