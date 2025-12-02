Haberler

Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Edirne'de kırmızı ışık ihlali sonucu motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KIRMIZI IŞIKTA DURMAYAN MOTOSİKLET, YAYAYA ÇARPTI

Kaza, Edirne'de Atatürk Bulvarı kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta durmayan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, kavşakta ışıkta bekleyen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çarpmanın ardından motosikletli ve yayanın yola savrularak sürüklendiği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
