Edirne'de Kimyasal Madde Zehirlenmesi: 5 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, boyamak için girdikleri su deposunda kimyasal maddeden zehirlenen 3 işçi ve arkadaşlarını kurtarmak için depoya girerek zehirlenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Paşayiğit Mahallesi'nde altyapı çalışmaları devam eden Keşan OSB alanındaki su deposunun içerisine giren 3 işçi, boya yapmaya başladı. Bir süre sonra kimyasal maddeden zehirlenen 3 işçi arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarını kurtarmak için su deposuna giren 2 işçi de kimyasal maddeden etkilenerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su deposundan çıkarılan işçiler ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE