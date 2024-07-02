Edirne'de Kaybolan Buzağı Dron İle Bulundu

Edirne'de jandarma ekipleri kaybolan buzağını dron ile tespit ederek, sahibine teslim etti.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde M.A. isimli vatandaşın 1 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğunu ihbarı üzerine arama çalışması başlattı. Yapılan dron destekli arazi arama tarama çalışmaları sonucunda arazide başıboş şekilde dolaşan büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi. - EDİRNE