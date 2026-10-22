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Edirne'de karakalem siparişi veren vatandaş 84 bin lira dolandırıldığını iddia etti

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Edirne'de Instagram'dan karakalem siparişi vermek isteyen H.C.D., WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği kişiye farklı zamanlarda toplam 84 bin lira gönderdiğini belirterek dolandırıldığını iddia edip polise şikayette bulundu. Olayla ilgili şikayet polis kayıtlarına geçti.

Edirne'de Instagram üzerinden karakalem çalışması siparişi vermek isteyen H.C.D. isimli vatandaş, farklı zamanlarda gönderdiği toplam 84 bin liranın ardından dolandırıldığını iddia ederek polise şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Instagram'da gördüğü karakalem çalışmaları sayfasından sipariş vermek isteyen H.C.D., WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği kişiye farklı zamanlarda parça parça para gönderdi. Toplamda 84 bin lira ödeme yaptığını belirten H.C.D., dolandırıldığını öne sürerek polis merkezine başvurdu.

Olayla ilgili şikayet polis kayıtlarına geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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