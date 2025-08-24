Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 26 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 26 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir operasyon gerçekleştirdi.

Kapıkule Gümrük Kaçak İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinin de desteğiyle Bulgar plakalı bir araçta yapılan aramada, 42 paket halinde toplam 26 kilo 200 gram skunk maddesi bulundu.

Araçta bulunan I.S.P. isimli yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, hakkında "Uluslararası uyuşturucu madde ticareti" suçundan gerekli işlemler yapılarak adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE