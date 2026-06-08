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Edirne'de kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edirne'de kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Edirne'nin Havsa ilçesinde kamyonun çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Havsa ilçesi 23 Kasım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. yönetimindeki kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki N.Ç.'ye çarptı. Aracın altında kalan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde N.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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