Edirne'de Kamyon ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı
Edirne'nin Kemalköy köyü yakınlarında meydana gelen kazada, bir minibüs kamyon ile çarpıştı. Yaralanan minibüs şoförü hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsünün hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı bildirildi.
Edirne'de kamyon ile çarpışan minibüs adeta hurdaya döndü. Yaralanan minibüsün şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edirne merkeze bağlı Kemalköy köyü yakınlarında kamyon ile minibüs çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı minibüs şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE