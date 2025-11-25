Edirne'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık: KADES Tanıtımı Yapıldı

Edirne'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açılan stantta Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Edirne'de emniyet, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü " dolayısıyla açılan bilgilendirme standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saraçlar Caddesi'nde açılan stantta Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri kadınlara KADES'i anlatan broşürler dağıtıldı, uygulamanın cep telefonuna yüklemesine yardımcı oldu.

Eşi Canan Sezer ve beraberindeki heyetle birlikte stantları dolaşan Vali Sezer, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için devletin tüm birimlerinin ortak mücadele yürüttüğünü belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere kolluk birimleri ve sivil toplum kuruluşlarının kadına karşı şiddetin her türlüsüyle mücadele ettiğini aktaran Sezer, yasal altyapı ve uygulamalarla son yıllarda önemli adımlar atıldığını söyledi.

"Kadına şiddet milletimizin, devletimizin kırmızı çizgisidir"

KADES uygulamasının önemine de değinen Sezer, "KADES uygulaması 9 milyon kullanıcıyı geçti. Bu, bilinçlendirme ve farkındalık açısından çok değerli bir adım. Özellikle kadına karşı şiddet milletimizin, devletimizin ve toplumumuzun kırmızı çizgisidir. Herkesi bu noktada duyarlı olmaya çağırıyoruz. İnşallah hiç şiddetle karşılaşmayız ve toplum olarak gerekli farkındalık seviyesine ulaşırız" dedi.

Standı ziyaret ederek telefonuna KADES uygulamasını yükleten vatandaşlardan Ayşe Durmaz, "Kadına şiddete hayır" diyerek bilgilendirme yapan ekiplere teşekkür etti.

Vatandaşlardan Ayşegül Yıldızlıoğlu, "Çarşıya çıktım alışveriş için baktım ekipler var. Yanlarına gittim telefonuma KADES uygulamasını yüklediler bilgi verdiler. En ufak bir şiddet bile olsa yanımızda olduklarını söylediler. Çok memnun kaldık. Hem valiliğimize hem kolluk kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Devletimiz bizden yana biz de devletimizden tarafız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezi ve Umurbey Sosyal Hizmetleri Ek Birimlerindeki kadınlar günün anısına çeşitli el emeği göz nuru ürünler yaptı. Ürünler hem hediye edildi, hem de bazı ürünler satışa sunuldu. - EDİRNE