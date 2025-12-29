Haberler

Yılbaşında satılmak istenen kaçak içki ve uyuşturucuya operasyon

Güncelleme:
Edirne'de polis ekipleri, bir depoya düzenlediği operasyonda yılbaşı döneminde satılması beklenen kaçak ürünler ve uyuşturucu haplar ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edirne'de polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, yılbaşı döneminde satılması planlanan kaçak ürünler ve uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de Dilaverbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir meyve ve sebze deposuna İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi devriye görevini sürdüren polis ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyonla depoya giren ekipler, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen meyvelerin arasına gizlenmiş kaçak parfüm, kaçak tütün, kaçak içki, çok sayıda uyuşturucu hap ve onlarca kaçak makaron ele geçirdi.

Ürünlere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
