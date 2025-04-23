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Edirne'de İstanbul'daki Deprem Korkusu

Edirne'de İstanbul'daki Deprem Korkusu
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Edirne'de de hissedildi. Vatandaşlar büyük korku içinde sokağa döküldü ve iletişim sıkıntısı yaşandı.

İstanbul'daki deprem Edirne'de hissedildi: Vatandaşlar sokağa döküldü

EDİRNE - İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem Edirne'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar parklara ve sokaklara döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 12.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin Edirne'de de hissedilmesi büyük panik yaşattı. Sokaklara ve parklarda bekleyen vatandaşlar yakınlarına ulaşmak için telefonlara sarıldı, operatörlerde meydana gelen iletişim trafiğinden dolayı vatandaşlar yakınlarına ulaşmakta güçlük çekti.

Açıklamalarda bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadıklarını belirttiler.

Deprem ile ilgili Edirne Valiliği'nde yapılan açıklamada, Geçmiş Olsun İstanbul. İstanbul Silivri'de yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlimiz genelinde depreme bağlı olarak herhangi bir ihbar ve sorun olmamakla birlikte Afet ve Acil Durum Kurulu acil ve hazır şekilde toplanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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