Edirne'de İş Adamı Uğur Selvi Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
44 yaşındaki iş adamı Uğur Selvi, Keşan ilçesindeki evinde hareketsiz şekilde bulundu. Arkadaşları, ondan uzun süre haber alamayınca durumu polise bildirdi. Selvi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 44 yaşındaki iş adamı Uğur Selvi, yaşadığı evinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

İddiaya göre; Aşağı Zaferiye Mahallesi Bademlik Sokak'taki evinde giden Uğur Selvi'den haber alamayan arkadaşları, müstakil evin bodrum katındaki pencereden içeri girdi.

Selvi'yi yatak odasında hareketsiz yatarken bulan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Selvi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Selvi'nin cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna, buradan da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne'deki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


