Edirne'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Edirne Cumhuriyet Mahallesi Kuvay-ı Milliye Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 22 EE 279 plakalı otomobil ile M.M. kontrolündeki 34 KEH 594 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE