Edirne'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve her iki sürücü yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
EDİRNE - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde H.Ü'nün kullandığı 22 PF 160 plakalı otomobil ile E.K'nın kullandığı 22 EK 939 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa