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Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 sürücü hastaneye kaldırıldı

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Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 sürücü hastaneye kaldırıldı
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Edirne'de Trakya Üniversitesi mevkiinde iki motosiklet çarpıştı, 1 sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken diğer sürücünün ambulansta kontrolü yapıldı; inceleme başlatıldı.

Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde Trakya Üniversitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyreden F.Y. idaresindeki 34 RGF 435 plakalı motosiklet ile S.S. kontrolündeki 34 AFA 751 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücülerinden F.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. F.Y., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer motosiklet sürücüsü S.C.'nin ise ambulansta kontrolü yapıldı.

Kazanın trafiğin sakin olduğu bir saatte meydana gelmesi dikkat çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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