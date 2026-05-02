Edirne'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Edirne'de iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, Sabuni Mahallesi Fil Yokuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 3 kişi bıçakla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişilerin tespiti ve olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
