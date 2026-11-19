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Edirne'de husumetli gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan 19 yaşlarındaki gençler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y, bacağından bıçaklandı. Yaralanarak çevredeki bir büfeye sığınan gence ilk müdahale, kanamayı tampon yaparak durdurmaya çalışan vatandaşlarca yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan K.Y'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması çerçevesinde çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı