Edirne'de hurdacılar sitesinde çıkan yangın korkuttu

Yangın, Edirne sanayi bölgesinde hurdacıların bulunduğu alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, çevrede paniğe yol açtı. Bölgeden yükselen yoğun duman, kentin farklı noktalarından da fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı