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Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Organizatör Yakalandı

Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Organizatör Yakalandı
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığına karışan 5 organizatörü yakaladı. 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştığı tespit edilerek yakalanan 5 organizatör şahıstan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçıları organizatörlerin yakalanmasına yönelik devam eden faaliyet çerçevesinde İstanbul'da operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu Göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştığı tespit edilen 5 organizatör şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3 organizatör çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, diğer 2 organizatör şahıs ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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