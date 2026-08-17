Edirne'de Motosiklet Sürücülerine Gece Trafik Denetimi
Edirne'de sivil polislerin de katılımıyla araç ve motosiklet sürücülerine yönelik gece trafik denetimi yapıldı. Kontrollerde kask takma ve plaka durumlarına bakılırken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı. Denetimlerin süreceği açıklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç ve motosiklet sürücülerine yönelik gece trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamaya sivil trafik polis ekipleri de katıldı. Ekipler, bölgede araç ve motosikletleri durdurarak, genel kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanımı ve plaka durumu kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli cezai işlemler yapıldı.
Emniyet ekiplerinin trafik güvenliğinin sağlanması için kent genelindeki denetimlerini sürdüreceği belirtildi.