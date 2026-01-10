Haberler

Edirne'de şüpheli rahat tavırlarıyla 3 iş yerini soydu

Güncelleme:
Edirne'de gece saatlerinde bir şüpheli, üç ayrı iş yerinde rahat bir şekilde hırsızlık yaparak para ve bir cep telefonu çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Edirne'de gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olaylarında, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, rahat tavırlarıyla üç ayrı iş yerinde hırsızlık yaptı. Şüphelinin iş yerlerinden para ve bir cep telefonu çaldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde iş yerlerine giren zanlı, kasalarda bulunan paraları ve bir iş yerine ait cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anlarının iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iş yerlerinde detaylı inceleme yaparak parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin aynı bölgede beş farklı iş yerine daha girmeye teşebbüs ettiğini, bazı iş yerlerinin kapılarını zorladığını tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor - EDİRNE

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

